Cabinepersoneel: Ryanair moet veranderen

Cabinepersoneel van Ryanair dat vrijdag samen met piloten staakt, zegt dat er geen andere keus meer was. De buitenlandse werknemers die gestationeerd zijn in Eindhoven zeggen dat het bedrijf weigert om te onderhandelen over een cao met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.

Ongeveer vijftig Nederlandse piloten van Ryanair staken vrijdag voor de tweede keer in korte tijd. Het cabinepersoneel dat vliegt vanaf Eindhoven Airport staakt voor het eerst. Vakbond FNV Luchtvaart zegt dat ongeveer 80 procent van de stewards en stewardessen meedoet.

Het cabinepersoneel heeft zich vrijdag verzameld op Eindhoven Airport. Woordvoerder Gustavo Vargas uit Spanje legt uit dat het grootste probleem van de werknemers van Ryanair is dat ze tussen wal en schip vallen als ze ziek zijn. Ze krijgen geen uitkering omdat Nederland wijst naar Ryanair, dat niet altijd uitbetaalt bij ziekte. En omdat ze een Iers contract hebben, lukt het bijvoorbeeld ook niet om in Nederland een hypotheek of lening te krijgen.

Vargas hoopt dat met de staking de druk op Ryanair toeneemt en dat ook de politiek de druk opvoert. Hij hoopt dat het tij keert en meer stakingen niet nodig zijn. In een gezamenlijke verklaring betuigt het cabinepersoneel spijt aan de reizigers die zijn getroffen.

Geen van de stewards en stewardessen in Eindhoven is Nederlands. Volgens de vakbond en betrokkenen heeft dat er mee te maken dat Rynair alleen in het buitenland werft en Nederlanders niet willen werken onder de voorwaarden van de Ierse budgetmaatschappij. Volgens FNV Luchtvaart betaalt Ryanair een salaris dat ligt rond het minimumloon.

Uit vrees voor hun baan zijn piloten van Ryanair huiverig om te praten met de pers.