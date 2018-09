‘Hypotheekrente licht omhoog in 2019’

De hypotheekrente van tien jaar of langer zal in de loop van 2019 licht gaan stijgen, verwacht De Hypotheker.

De hypotheekadviesketen wijst op het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB drukte lange tijd de lange rente omlaag door op grote schaal obligaties op te kopen, maar heeft aangekondigd eind dit jaar te willen stoppen met het opkoopprogramma. ,,Als de vooruitzichten van groei en inflatie aanhouden stopt de ECB haar opkoopprogramma per 1 januari, waardoor wij een lichte stijging van de langlopende rente verwachten eind 2019. Wij denken dat geldverstrekkers deze stijging, mits de markt dit toelaat, ook gaan doorberekenen in de hypotheekrente”, aldus Twan Cats, commercieel directeur van De Hypotheker.

De korte hypotheekrente zal onder invloed van de lage inflatiedruk naar verwachting voorlopig stabiel blijven. De centrale bank maakt geen haast met het verhogen van de rente. De verwachting is dat pas in het najaar van 2019 een renteverhoging in beeld komt, aldus De Hypotheker.