Nikkei op hoogste niveau sinds 1991

De Japanse effectenbeurs is vrijdag met een stevige winst geëindigd en bereikte het hoogste niveau in 27 jaar. Het sentiment werd gesteund door sterke Amerikaanse economische cijfers en de hoop op een verbeterde winstgevendheid van Japanse bedrijven. Ook elders in het Verre Oosten gingen de meeste beurzen vooruit.

De Nikkei-index in Tokio ging 1,4 procent hoger het weekeinde in op 26.439,93 punten. De Japanse hoofdindex tikte tussentijds op 24.202,40 punten het hoogste niveau aan sinds november 1991 en won deze week 1,1 procent. Het was de derde weekwinst op rij. In de maand september dikte de Nikkei 5,5 procent aan en boekte daarmee de grootste maandwinst sinds oktober vorig jaar.

Vooral de Japanse exportbedrijven waren in trek door een goedkopere Japanse yen en optimisme over de Amerikaanse economie. Computerspelletjesmaker Nintendo, automaker Subaru en printerfabrikant Kyocera dikten tot 2,3 procent aan. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse werkloosheid in augustus is gedaald, terwijl de industriële productie en de winkelverkopen vorige maand zijn gestegen.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,4 procent in de plus en de beurs in Shanghai dikte 0,8 procent aan. De All Ordinaries in Sydney klom 0,7 procent. De Kospi in Seoul bleef achter met een min van 0,6 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung, een zwaargewicht in de index, zakte meer dan 2 procent.