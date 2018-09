Tesla en Facebook kleuren beursdag

Tesla en Facebook stonden vrijdag volop in de schijnwerpers op Wall Street. Eerstgenoemde elektrische autobouwer kreeg een stevige klap op de beurs in New York, nadat beurswaakhond SEC topman Elon Musk aanklaagde en inzette op zijn aftreden. Facebook openbaarde een groot veiligheidslek.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 26.458,31 punten. De brede S&P 500 bleef vlak op 2913,98 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent naar 8046,35 punten.

Tesla verloor bijna 14 procent. Toezichthouder SEC valt bij Tesla vooral over tweets van Musk over het van de beurs halen van het bedrijf en verwijt hem misleiding van beleggers. Marktkenners beginnen meer en meer rekening te houden met een scenario dat Tesla straks verder moet zonder zijn boegbeeld en mede-oprichter. Musk kreeg eerder een schikkingsvoorstel van de SEC, maar ging daar niet mee akkoord.

Door de koersdaling is Tesla niet langer de waardevolste Amerikaanse automaker. De beurswaarde van Tesla is nu 46 miljard dollar. General Motors is 47,4 miljard dollar waard op de beurs, dat nauwelijks bewoog.

Facebook (min 2,6 procent) maakte bekend dat hackers toegang hadden tot de gegevens van 50 miljoen gebruikers van het sociale netwerk. Het bedrijf heeft het lek waar de hackers gebruik van maakten gedicht en onderzoekt of de gegevens van de gebruikers echt zijn buitgemaakt.

De politieke onrust in Italiƫ zorgde vrijdag voor flinke druk op de Europese bankensector. De vrees voor een botsing tussen de Italiaanse regering en Brussel leidde ook tot onrust in New York. Amerikaanse banken als Bank of America, Goldman Sachs en Citigroup verloren tot 1,7 procent.

Applied Optoelectronics dook 13 procent omlaag wegens een verlaagde omzetverwachting. De resultaten van technologiebedrijf BlackBerry leidden tot een koerswinst van bijna 12 procent. Verder maakte warenhuisketen J.C. Penney (min 4,1 procent) bekend dat financieel topman Jeffrey Davis opstapt. Het bedrijf is ook nog op zoek naar een nieuwe topman, nadat Marvin Ellison al eerder overstapte naar klusbedrijf Lowe’s.

De euro was 1,1610 dollar waard tegen 1,1620 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse dollar werd voor 73,47 dollar verhandeld, een prijsstijging van 1,9 procent. Brent-olie werd 1,2 procent duurder en ging voor 82,72 dollar per vat van de hand.