Tesla krijgt klap op rood Wall Street

Tesla is vrijdag fors onderuitgegaan op de beurs in New York. De automaker verloor in de openingsminuten van de beurshandel ruim 11 procent nadat beurswaakhond SEC topman Elon Musk heeft aangeklaagd, en inzet op zijn aftreden. Ook verder was het beurssentiment negatief, onder meer door onrust in de Europese bankensector.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,2 procent lager op 26.398 punten. De brede S&P 500 leverde 0,1 procent in tot 2909 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent naar 8029 punten.

De SEC valt met name over tweets van Tesla-baas Musk over het van de beurs halen van het bedrijf en verwijt hem misleiding van beleggers. Marktkenners beginnen meer en meer rekening te houden met een scenario dat Tesla straks verder moet zonder zijn boegbeeld en mede-oprichter, al wordt dat nu nog onwaarschijnlijk geacht. Musk kreeg eerder een schikkingsvoorstel van de SEC, maar ging daar niet mee akkoord.

De politieke onrust in Italiƫ zorgde vrijdag voor flinke druk op de Europese bankensector. De vrees voor een botsing tussen de Italiaanse regering en Brussel leidde ook tot onrust in New York, net zoals de Turkse onrust dat eerder deed. Amerikaanse banken als Bank of America, Goldman Sachs en Citigroup verloren tot 1,4 procent.