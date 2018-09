‘Vertrouwen beleggers daalt licht’

Het vertrouwen onder Nederlandse particuliere beleggers is in september iets gedaald, na een verbetering van het sentiment in augustus. ,,De daling van de AEX maakt beleggers wat voorzichtiger”, constateert Bob Homan, hoofd beleggingen bij ING. Er wordt volgens hem momenteel minder offensief belegd en juist meer defensief.

De maandelijkse vertrouwensscore uit de zogeheten BeleggersBarometer van de bank is gezakt van 141 naar 137 punten. Ruim de helft van de beleggers heeft deze maand niets verhandeld op de beurs. Daarnaast is het percentage beleggers dat meer heeft verkocht dan gekocht wat groter geworden.

De Amsterdamse AEX-index is voor de helft van de beleggers nog altijd de belangrijkste beursindex om te volgen. Dit is minder dan een jaar geleden, toen 60 procent van de beleggers zich nog door de Amsterdamse hoofdindex liet leiden. De Amerikaanse Dow-Jonesindex staat op de tweede plaats, gevolgd door technologiegraadmeter Nasdaq, die door 10 procent van de beleggers als derde index wordt gebruikt. Bijna een derde volgt helemaal geen index.