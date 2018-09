Californië eist vrouwen in raad van bestuur

Californië heeft als eerste Amerikaanse staat een wet aangenomen die beursgenoteerde ondernemingen verplicht om vanaf eind 2019 minimaal één vrouw in de raad van bestuur te hebben. In de wet die gouverneur Jerry Brown zondag tekende staat verder dat bedrijven met vijf of zes bestuurders in 2021 twee, respectievelijk drie topvrouwen moeten hebben.

Volgens Brown is gemiddeld een kwart van de bestuurders bij grote Californische beursgenoteerde bedrijven – met een omzet van meer dan 100 miljard dollar (86 miljard euro) – vrouw. Bij kleine bedrijven is dat 11 procent. Zo’n 165 bedrijven hebben op dit moment geen vrouwelijke bestuurders.