Canada en VS bereiken akkoord over NAFTA

De Verenigde Staten en Canada hebben in de nacht van zondag op maandag op de valreep een overeenkomst bereikt over de aanpassing van het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsakkoord (NAFTA). De nieuwe overeenkomst zal het Verenigde Staten-Mexico-Canada Akkoord (USMCA) heten, zo maakten de regeringen van beide landen bekend.

De Amerikaanse president Donald Trump had gewaarschuwd dat als er voor maandag geen akkoord was, hij heffingen zou invoeren op Canadese producten. De onderhandelingen tussen beide landen duurden tot laat zondagavond voort. Daarna moest het Canadese kabinet zich er nog over uitspreken.

Volgens de nieuwe afspraken krijgen onder meer Amerikaanse boeren grotere toegang tot de Canadese zuivelmarkt en beperkt Canada de export van auto’s naar de Verenigde Staten.

Mexico, de Verenigde Staten en Canada sloten NAFTA in 1994. Het akkoord regelt de grootste vrijhandelszone ter wereld. President Trump vond dat het verdrag moest worden aangepast om relevant te blijven. Met Mexico kwam hij daarover in augustus al tot een vergelijk.