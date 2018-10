Groen slot na handelsdeal VS en Canada

De Europese beurzen zijn maandag met winst gesloten. Het nieuwe handelsakkoord, dat de Verenigde Staten en Canada uiteindelijk toch nog wisten te bereiken, zorgde voor optimisme. Verder deden chipbedrijven het opvallend goed en gingen Europese luchtvaartbedrijven juist omlaag.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,5 procent hoger op 552,55 punten. De MidKap klom 0,8 procent, tot 793,07 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt dikten tot 0,8 procent aan. De beurs in Londen zakte 0,2 procent.

In de AEX stond chipmachinemaker ASML bovenaan met een plus van 2,5 procent. In de MidKap was branchegenoot BE Semiconductors de grootste stijger met een winst van 7 procent. De bedrijven liftten mee op nieuws uit de VS, waar chipreus Intel een grote investering in chipmachines aankondigde.

Ryanair gaf een winstalarm af en kelderde ruim 12 procent in Dublin. De Ierse prijsvechter voelt de gevolgen van de recente stakingen van zijn piloten en cabinepersoneel, en waarschuwde ook voor een terugloop in het aantal passagiers en hogere olieprijzen. Dat laatste geldt ook voor concurrenten. EasyJet verloor 7 procent in Londen en in de MidKap in Amsterdam zakte luchtvaartcombinatie Air France-KLM 4 procent.

Shell won 0,8 procent. Het olie- en gasconcern en vier Aziatische partners staan volgens persbureau Bloomberg op het punt om een enorm lng-project (vloeibaar gemaakt aardgas) in Canada definitief goed te keuren. Met het project is een bedrag gemoeid van 40 miljard Canadese dollar (27 miljard euro).

PostNL zakte 3,5 procent. Het post- en pakketbedrijf zag zijn koerswinst verdampen na teleurstellende cijfers van de Britse branchegenoot Royal Mail. Die kelderde 18 procent.

De euro was 1,1565 dollar waard, tegen 1,1620 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,9 procent tot 74,61 dollar. Brentolie werd 2 procent duurder en kostte 84,40 dollar per vat.