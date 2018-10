Instagram heeft een nieuwe baas

Instagram heeft een nieuwe eindverantwoordelijke gevonden. Adam Mosseri neemt het stokje over van oprichter Kevin Systrom. Die kondigde vorige week aan samen met medeoprichter Mike Krieger op te stappen wegens een verschil van inzicht met eigenaar Facebook.

De twee zouden de dagelijkse bemoeienissen van Facebookbaas Mark Zuckerberg zat zijn, zo meldde persbureau Bloomberg eerder op basis van ingewijden. Het moederbedrijf is voor zijn omzetgroei steeds meer afhankelijk van Instagram. De dochteronderneming is niet verwikkeld in schandalen rond privacyschendingen, zoals voor Facebook zelf wel geldt.

Mosseri was binnen het Facebookconcern verantwoordelijk voor het team achter de nieuwsfeed die gebruikers te zien krijgen. Zijn functietitel wordt Hoofd van Instagram. Systorm was algemeen directeur en Krieger technisch directeur.