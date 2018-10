Lavazza koopt koffieactiviteiten van Mars

Koffiemerk Lavazza koopt de koffieactiviteiten van Mars. Het Italiaanse koffiebedrijf wil met de aankoop een grotere speler worden op de markt voor koffie op de werkvloer. Vooral het koffiezetapparaat Flavia en de koffieautomaat Klix van Mars moeten daarbij helpen.

Lavazza lijft de activiteiten van Mars in Noord-Amerika, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Japan in. Het onderdeel heeft circa negenhonderd werknemers en boekte vorig jaar een omzet van 350 miljoen dollar. De transactie, waarmee volgens ingewijden 650 miljoen dollar is gemoeid, wordt naar verwachting voor de jaarwisseling afgerond.

De Italianen zijn al langer op het overnamepad. Vorig jaar nam Lavazza al het eveneens Italiaanse Nims over, een huis-aan-huisverkoper van koffiemachines en -capsules. Eerder lijfde Lavazza onder meer het Franse koffiemerk Carte Noire en het Australische Blue Pod Coffee in.