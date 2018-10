Nieuwe stakingsronde bij AkzoNobel op til

Werknemers van AkzoNobel leggen volgende week opnieuw het werk neer. Vorige week en in juli voerde het personeel ook al actie op verschillende locaties om de eisen voor een nieuwe cao en een oplossing voor het pensioenconflict kracht bij te zetten.

De bonden willen een loonsverhoging van 3,5 procent en afspraken over duurzame inzetbaarheid. Daarnaast moet er volgens de bonden 400 miljoen euro worden bijgestort om ‘pensioentekorten’ aan te vullen.

Komende week volgen acties op drie locaties van AkzoNobel en het afgesplitste AkzoNobel Specialty Chemicals. In Sassenheim en Wapenveld wordt het werk drie dagen neergelegd. In de Botlek krijgen de acties een andere vorm, maar daar wilde een bestuurder van FNV nog niets over zeggen.

AkzoNobel laat via een woordvoerder weten teleurgesteld te zijn over de aankondiging van nieuwe acties via de media. ,,Wij willen graag praten over de cao.” Een bijstorting voor de indexatieachterstand van de pensioenen – het bedrijf spreekt zelf niet van een pensioentekort – is volgens de zegsman niet mogelijk en niet nodig.