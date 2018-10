Shell schikt conflict in Kazachstan

Shell schikt samen met een aantal partners een slepend geschil rond een olie- en gasproject in Kazachstan voor 1,1 miljard dollar. De partijen, waaronder ook het Italiaanse energieconcern Eni, lagen in de clinch met de lokale autoriteiten over contractuele verplichtingen.

Het geschil begon in 2015 toen Kazachstan een groter deel van de inkomsten uit het Karachaganak-veld eiste. De Kazachse overheid kwam naar verluidt met zo’n 1,8 miljard dollar aan claims.

Na lang overleg zijn de partijen met een oplossing gekomen, waarbij de bestaande afspraken worden aangepast ten gunstige van de Kazachen. Ook hebben de olie- en gasconcerns toegezegd middels een tienjarige lening van 1 miljard dollar mee te helpen met de financiering van infrastructuur in Kazachstan.

Het Karachaganak-veld, waarvan de productie in de eerste helft van dit jaar boven de 425.000 vaten per dag uitkwam, wordt gezamenlijk beheerd door Shell en Eni met een aandeel van 29,25 procent elk. Het Amerikaanse Chevron heeft daarnaast een belang van 18 procent, het Russische Lukoil is goed voor 13,5 procent en het Kazachse staatsbedrijf KazMunaiGaz bezit een deelneming van 10 procent.