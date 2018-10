Tijdelijk topman benoemd bij Danske Bank

Danske Bank heeft met onmiddellijke ingang een tijdelijke opvolger benoemd voor topman Thomas Borgen. Borgen is afgetreden vanwege de enorme witwaszaak bij de Deense bank onder zijn bewind.

Jesper Nielsen, verantwoordelijk voor de Deense activiteiten van de bank, neemt nu op tijdelijke basis de rol van topman op zich, totdat een permanente bestuursvoorzitter is aangesteld. De grootste bank van Denemarken zou zich schuldig hebben gemaakt aan witwaspraktijken via zijn Estse onderdeel. Daarbij zouden tussen 2007 en 2015 miljarden euro’s zijn weggesluisd. In september werd al gemeld dat Borgen zou vertrekken om de zaak.

Het zou onder meer gaan om crimineel geld uit onder meer Rusland, dat met medeweten van de Denen in Estland werd gestald. De Estste divisie verwerkte in de bewuste periode een geldstroom van in totaal 200 miljard euro.