Wall Street opent hoger op handelsoptimisme

Tesla en General Electric (GE) stonden maandag na het openen van de aandelenbeurzen in New York op flinke winst. Het beurssentiment was over de hele breedte positief, nadat de Verenigde Staten en Canada op de valreep een overeenkomst sloten over een Noord-Amerikaans handelsakkoord.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,7 procent hoger op 26.641 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2928 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,5 procent tot 8086 punten.

Het aandeel Tesla steeg 15 procent. De maker van elektrische auto’s trof afgelopen weekend een schikking met de Amerikaanse beurswaakhond SEC, die de onderneming had aangeklaagd wegens fraude. Met de schikking krijgen investeerders meer duidelijkheid over de gevolgen van de kwestie én de zekerheid dat topman en boegbeeld Elon Musk bij Tesla blijft. Musk moet wel zijn functie als voorzitter neerleggen.

Topman John Flannery van GE treedt veertien maanden na zijn aanstelling af en wordt per direct opgevolgd door Lawrence Culp. Het industrieel conglomeraat meldde ook dat de winst dit jaar naar verwachting lager zal uitvallen dan eerder geraamd. Dat is het gevolg van een afschrijving van miljarden dollars op de energiedivisie van het concern. Het aandeel won bijna 15 procent.

De VS en Canada bereikten maandagochtend op de valreep een akkoord over de aanpassing van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag NAFTA, dat voortaan het Verenigde Staten-Mexico-Canada Akkoord (USMCA) heet. Met het vergelijk zijn nieuwe importheffingen op Canadese producten afgewend. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde die in te voeren als een overeenkomst zou uitblijven.