‘Adverteerder weet gamer moeilijk te vinden’

De Nederlandse markt voor games is nog grotendeels onontgonnen gebied voor adverteerders. Spelletjes zullen dit jaar goed zijn voor een omzet van 1 miljard euro en dat bedrag zal alleen maar stijgen. Omdat gamers weinig gebruik maken van traditionele media hebben adverteerders nog moeite hen te bereiken, schrijft advieskantoor PwC in een nieuw rapport over de media- en entertainmentsector.

Die media- en entertaimentmarkt, die vorig jaar een omvang had van bijna 9,4 miljard euro, zal tot 2022 jaarlijks met circa 3 procent groeien. Maar de onderlinge verschillen zijn groot. Zo moet de sector het vooral van digitaal vermaak en spelletjes hebben. Niet-digitale media krijgen te maken met krimp.

PwC ziet dat de verkoop van spelletjes steeds meer digitaal gaat. Zo besteden steeds meer Nederlanders geld aan upgrades aan hun spelletjes via internet. Met de opkomst van virtual reality zal de populariteit van games voorlopig nog wel toenemen, maar adverteerders moeten dan wel op tijd inspelen op die nieuwe platforms.

Daarbij wordt nog een andere kanttekening geplaatst. De solide groei van media en entertainment in Nederland is deels te danken aan de goede internetverbindingen. Om dat vol te houden moet de netwerkcapaciteit in de toekomst wel meegroeien met het stijgende dataverbruik, aldus PwC.