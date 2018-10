Berlijn akkoord over aanpak vervuiling diesels

De coalitiepartijen in Duitsland hebben in de nacht van maandag op dinsdag een akkoord bereikt over de aanpak van luchtvervuiling in de grote steden door dieselauto’s. De maatregelen moeten voorkomen dat steden op eigen houtje een dieselverbod invoeren.

Het akkoord werd bereikt na een urenlang beraad. Details van het ,,concept voor schone lucht en waarborging van individuele mobiliteit in onze steden” worden later op de dag bekendgemaakt. Voorzitter van de sociaaldemocratische SPD, Andrea Nahles, sprak van een ,,zeer complex” akkoord.

Vorige week meldde Handelsblatt al dat de Duitse overheid met de autobranche werkte aan een omruilregeling voor oude dieselwagens. Fabrikanten zouden autobezitters verplicht een model moeten aanbieden met een schonere diesel- of benzinemotor of een wagen die rijdt op elektriciteit.