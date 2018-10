Meer passagiers Ryanair ondanks stakingen

De Ierse prijsvechter Ryanair heeft in de maand september meer passagiers vervoerd dan in dezelfde maand een jaar eerder, ondanks werkonderbrekingen bij piloten en cabinepersoneel. Het bedrijf verwelkomde zelf 12,6 miljoen passagiers, hetgeen op jaarbasis een stijging betekende van 6 procent. Daarnaast stapten 500.000 mensen aan boord bij het onlangs overgenomen Lauda.

Ryanair kampte de afgelopen periode met twee dagen van acties door personeel in een vijftal landen, die daarmee hun roep om betere arbeidsvoorwaarden kracht bijzetten. Dit zorgde er vorige maand voor dat vierhonderd vluchten werden geannuleerd. Ryanair bestempelde de acties dinsdag andermaal als onnodig. Maandag kwam Ryanair nog met een winstwaarschuwing, vooral vanwege die acties.

Vliegtuigen van Ryanair zaten in september in doorsnee voor 97 procent vol. Bij het Oostenrijkse Lauda was dit 93 procent. In totaal voerde het luchtvaartbedrijf de afgelopen maand meer dan 68.000 vluchten uit.