‘Negatief begin beurshandel Damrak’

De Amsterdamse effectenbeurs zal dinsdag waarschijnlijk met verlies beginnen. Ook de andere Europese beurzen lijken lager te openen. De zorgen over de Italiaanse begrotingsplannen en het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China drukken het beurssentiment.

Economisch adviseur Larry Kudlow van het Witte Huis liet in een interview met Fox Business weten dat een handelsakkoord met China niet ,,op handen” is. Ook stelde hij dat de Amerikaanse president Donald Trump niet tevreden is over de voortgang van de handelsgesprekken tussen Washington en Peking.

Op het Damrak staat AkzoNobel in de schijnwerpers. De verfreus kondigde aan een extra 5,5 miljard euro uit te keren aan aandeelhouders, nu de verkoop van de tak Specialty Chemicals is afgerond. De uitkering zal plaatsvinden via onder meer een speciaal dividend in contanten. Ook zal Akzo eigen aandelen gaan inkopen. De 5,5 miljard euro komt bovenop een eerdere uitbetaling van in totaal 1 miljard euro aan speciaal dividend.

Ook de verhuizing van Unilever blijft de gemoederen bezighouden. Vermogensbeheerder Schroders voegt zich bij de groep aandeelhouders die zich tegen de volledige verhuizing van het hoofdkantoor naar Nederland keert. Het aandeel zal mogelijk tevens bewegen op een adviesverlaging door Jefferies.

Olie- en gasreus Shell is akkoord gegaan met de investering in een enorm lng-project (vloeibaar gemaakt aardgas) in Canada. Met het project is een bedrag gemoeid van 40 miljard Canadese dollar (27 miljard euro). Naast Shell staan Petroliam Nasional, Mitsubishi, PetroChina en Korea Gas aan de wieg van de opdracht.

ForFarmers kondigde aan Van Gorp Biologische Voeders over te nemen, dat zich met voeroplossingen richt op biologische veehouders en op alle diersoorten. Een overnamesom werd niet gegeven. Het veevoerbedrijf liet tevens weten de overname van het Belgische Voeders Algoette hebben afgerond.

De Europese beurzen sloten maandag overwegend met winst. De AEX-index won 0,5 procent tot 552,55 punten en de MidKap klom 0,8 procent tot 793,07 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt dikten tot 0,8 procent aan. Londen zakte 0,2 procent. Ook Wall Street ging overwegend vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 26.651,21 punten en de brede S&P 500 steeg 0,4 procent. Technologiebeurs Nasdaq zakte 0,1 procent.

De euro was 1,1539 dollar waard, tegen 1,1565 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 75,59 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,1 procent tot 85,03 dollar per vat.