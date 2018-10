Olie- en gasreus Shell is akkoord gegaan met de investering in een enorm lng-project (vloeibaar gemaakt aardgas) in Canada. Dat werd dinsdag bekendgemaakt.

Met het lng-project in British Columbia, LNG Canada, is een bedrag gemoeid van 40 miljard Canadese dollar (27 miljard euro). Naast Shell staan Petroliam Nasional, Mitsubishi, PetroChina en Korea Gas aan de wieg van de opdracht.

Over de deal werd al tijden gesproken. PetroChina en Korea Gas namen recent al de investeringsbeslissing.