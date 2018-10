Tesla voert autoproductie flink op

De Amerikaanse producent van elektrische auto’s Tesla heeft in het derde kwartaal flink meer auto’s geproduceerd. Volgens het bedrijf rolden er in totaal 80.142 voertuigen van de band, een stijging van 50 procent ten opzichte van het eerdere record dat in het tweede kwartaal werd gehaald.

Bij de Model 3 ging het om 53.239 auto’s, bijna een verdubbeling vergeleken met het productievolume in het tweede kwartaal. Dit cijfer komt overeen met de verwachtingen van Tesla. Van de Model S en X werden 26.903 auto’s gebouwd, een lichte stijging op kwartaalbasis en eveneens conform de eigen prognoses.

De leveringen bedroegen in de afgelopen periode 83.500 voertuigen. Tesla stelt dat dit alleen al neerkomt op meer dan 80 procent van de totale leveringen door het bedrijf in heel 2017.