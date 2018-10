TomTom tekent deals met BMW en Peugeot

TomTom heeft een overeenkomst getekend met het Duitse BMW voor de levering van verkeers- en navigatiediensten aan de auto’s van het bedrijf. Verder heeft TomTom het contract met het Franse autoconcern PSA, moeder van onder meer Peugeot, Citroën en Opel , verlengd tot 2025.

De deals werden getekend op de autoshow van Parijs die dinsdag is begonnen. Er werden geen financiële details gemeld. TomTom gaat voor BMW diensten leveren aan alle merken, dus ook Rolls-Royce en Mini. In april 2018 werd begonnen met een uitgebreid testprogramma dat nu dus een daadwerkelijke overeenkomst heeft opgeleverd. Het gaat om live updates over aankomend verkeer en vertragingen om autobestuurders continu te informeren en de reistijd te verkorten.

Het oorspronkelijke contract tussen TomTom en PSA zou in 2020 aflopen. Daarbij wordt onder meer navigatie-apparatuur geleverd aan de Fransen.

Op de Amsterdamse beurs ging het aandeel TomTom flink omhoog na het nieuws. Recent stond de koers van TomTom nog flink onder druk door zorgen over stappen van Google op de automarkt.