Apple: gebruikersinformatie veilig in China

De informatie van gebruikers van Apple in China is veilig en wordt niet gebruikt door de Chinese overheid om haar burgers in de gaten te houden. Dat heeft Apple-topman Tim Cook gezegd in een interview met de nieuwssite Vice News.

Apple slaat informatie van zijn cloud-diensten op op servers in China. Volgens Cook heeft Apple echter de toegangssleutels tot die servers stevig in eigen handen. Het bedrijf heeft sinds februari die opslagactiviteiten uitbesteed aan staatsondernemingen om zo te voldoen aan de Chinese regels voor cyberveiligheid. Informatie van Chinese burgers moet worden opgeslagen op lokale servers.

Apple is een van de weinige grote Amerikaanse techbedrijven die schijnbaar nog vrijuit kan opereren in China. Zo heeft Google de Chinese markt verlaten omdat het niet wilde meewerken aan censuur van zoekresultaten. Daarnaast heeft Peking Twitter, Facebook en WhatsApp in de ban gedaan.