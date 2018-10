Automakers drukken Japanse beurs

De Japanse effectenbeurs is woensdag met verlies gesloten. Vooral de Japanse autofabrikanten werden van de hand gedaan na een daling van de autoverkopen in de Verenigde Staten afgelopen maand. Ook grepen beleggers een stijging van de Japanse yen aan om wat winst te pakken na de recente sterke opmars die de Japanse beurs naar het hoogste niveau sinds november 1991 stuwde.

De Nikkei-index in Tokio ging 0,7 procent lager de handel uit op 24.110,96 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de bedrijvigheid in de Japanse dienstensector in september flink is afgenomen ten opzichte van een maand eerder.

Bij de bedrijven zakten Nissan, Toyota en Honda tot 4,3 procent na een forse afname van de verkopen van nieuwe voertuigen in de VS in september. Ook de banken en verzekeraars gingen omlaag. Sumitomo Mitsui Financial Group daalde 1,7 procent en verzekeraar Dai-ichi Life Holdings verloor 2,9 procent.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,3 procent in de min. In Shanghai en Zuid-Korea waren de financiële markten gesloten vanwege nationale feestdagen.

De All Ordinaries in Sydney steeg 0,4 procent onder aanvoering van de goudproducenten. Het Australische biotechnologiebedrijf Biotron zette de opmars voort en steeg 25 procent. Het centenaandeel is in de afgelopen vijf handelsdagen 667 procent in waarde gestegen, na succesvolle onderzoeksresultaten van een hiv-medicijn.