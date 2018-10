Dealers verkopen meer tweedehands auto’s

Autobedrijven zagen de verkoop van tweedehandsauto’s aan consumenten vorige maand stijgen. Particulieren verkochten onderling juist minder vaak hun gebruikte auto’s, blijkt uit cijfers van de dienstverlener voor de autobranche VWE.

Autodealers vonden in september een nieuwe eigenaar voor 100.902 gebruikte auto’s. Dat is ruim 7 procent meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. De verkoop van occasions van consument tot consument daalde daarentegen met bijna 3 procent tot 56.585 auto’s.

Volkswagen blijft het populairste merk onder kopers van een tweedehands personenauto. In totaal wisselden 20.282 auto’s van het Duitse merk van eigenaar.