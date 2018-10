Italiaanse regering casht met 5G-veiling

De Italiaanse regering heeft met de veiling van 5G-frequenties 6,55 miljard euro opgehaald. Dat is meer dan het dubbele van het bedrag dat Rome met de veiling verwachtte op te strijken.

5G-netwerken bieden veel sneller mobiel internet dan 4G, de huidige snelste beschikbare standaard voor mobiel internet. Voor telecombedrijven is er dus veel aan gelegen rechten te verkrijgen op het spectrum. Telecom Italia en Vodafone hebben de meeste rechten gekocht en telden elk 2,4 miljard euro neer voor het gebruik van het netwerk.

De opbrengst is welkom nieuws voor de Italiaanse regering. De coalitiepartijen Vijfsterrenbeweging en Lega staan binnen de Europese Unie onder druk om de overheidsfinanciën op orde te brengen, maar presenteerden begrotingsplannen die niet in de smaak vielen in Brussel.