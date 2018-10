‘Italië buigt bij begroting voor druk EU’

De Italiaanse regering lijkt te buigen voor druk van de Europese Unie om toch het begrotingstekort sterker terug te dringen dan eerder was gepland. Dat meldden bronnen rond het Italiaanse kabinet aan de krant Corriere della Sera. De onrust rond de Italiaanse begrotingsplannen heeft voor flinke verliezen op de beurzen gezorgd.

De Italiaanse regering had het begrotingstekort voor de komende drie jaar vastgesteld op 2,4 procent. Daardoor ontstonden zorgen in Brussel en op de financiële markten dat Rome onvoldoende doet om de torenhoge Italiaanse staatsschuld terug te dringen. Nu zou er in Rome het plan zijn ontstaan om het tekort in 2019 op 2,4 procent te laten komen, maar in 2020 en 2021 te laten dalen tot respectievelijk 2,2 en 2 procent.

De leiders van de Italiaanse regeringspartijen, Matteo Salvini van de Lega en Luigi di Maio van de protestpartij Vijfsterrenbeweging, hadden eerder gezegd geld te gaan pompen in de verlamde economie en verkiezingsbeloftes voor de armen te zullen waarmaken. De regering moet de begrotingsplannen nog voorleggen aan de Europese Commissie.

Di Maio had dinsdag juist nog aangegeven door te zullen zetten met de begrotingsplannen. De staatsschuld ligt nu op 132 procent van het Italiaanse bruto binnenlands product (bbp). De Europese regels schrijven voor dat de staatsschuld niet meer dan 60 procent van het bbp mag bedragen, met een begrotingstekort van maximaal 3 procent.

De euro veerde wat op na het bericht in Corriere della Sera, na een verliesreeks van vijf dagen tegenover de dollar door de zorgen rond Italië.