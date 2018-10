Lichte daling hypotheekaanvragen

Het aantal hypotheekaanvragen is in het derde kwartaal van dit jaar licht gedaald vergeleken met de voorgaande periode. Dat is vooral toe te rekenen aan starters, aldus cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN).

In het afgelopen kwartaal werden 92.005 hypotheekaanvragen gedaan. Bij starters was een daling van 5 procent te zien. Dat is te verklaren door de alsmaar stijgende huizenprijzen. Ook het hogere bedrag aan eigen geld dat ingebracht moet worden zou starters opbreken.

De gemiddelde woningwaarde lag in het afgelopen kwartaal op ruim 338.000 euro. Op jaarbasis is dat een stijging van 7 procent.