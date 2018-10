‘Mkb moet productiever en slimmer worden’

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap vraagt aandacht voor het concurrentievermogen van het mkb. ,,We moeten productiever en slimmer worden. Dat geldt voor ondernemers en voor het beleid van de overheid”, stelde comitévoorzitter Harold Goddijn woensdag bij de presentatie van het Jaarbericht Staat van het MKB 2018.

Volgens het rapport gaan de veranderingen de laatste tijd erg snel. Vorig jaar werkten er bijvoorbeeld 1,4 miljoen mensen bij bedrijven die in 2010 nog niet bestonden. Maar er is meer vernieuwing nodig. Cijfers wijzen uit dat de productiviteit van het midden- en kleinbedrijf in Nederland vorig jaar het minst vooruitging in vier jaar.

Tegelijkertijd neemt de roep om gekwalificeerd personeel hand over hand toe. Dat vraagt volgens het comité om grootschalige en ingrijpende bijscholing en omscholing. ,,Nederland behoort economisch bij de top van de wereld, maar kampioen zijn en kampioen blijven is wat anders. De wereld van morgen zal niet lijken op die van vandaag”, aldus Goddijn, die tevens topman is van navigatiedienstverlener TomTom.

Bij de presentatie in Moerkapelle was ook koningin Máxima aanwezig. Zij is lid van het comité, dat zich richt op het stimuleren van ondernemerschap in Nederland. Het rapport is overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.