Ook Volksbank komt met betaalverzoek via app

Ook SNS, Regio Bank en ASN Bank geven hun klanten de mogelijkheid betaalverzoeken te versturen via hun bank-app. De dochterondernemingen van De Volksbank volgen daarmee het voorbeeld van concurrenten als ABN AMRO en ING.

Klanten van de drie banken kunnen hun betaalverzoek versturen door een link naar betalingssysteem iDeal te maken, om die vervolgens te delen via bijvoorbeeld Whatsapp, e-mail of SMS. Het geld staat na betaling in ongeveer een kwartier op de rekening.

ING en ABN AMRO bieden klanten sinds 2016 al de mogelijkheid betaalverzoekjes te versturen via de smartphone. Een jaar later volgde Rabobank met een soortgelijke dienst.