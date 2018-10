Tencent Music mikt op beursgang van 1 miljard

De Chinese internetgigant Tencent wil met de Amerikaanse beursgang van zijn muziekdienst 1 miljard dollar ophalen. Dat blijkt uit stukken die zijn ingeleverd bij beurstoezichthouder SEC. Het gaat om een voorlopig bedrag en het kan nog veranderen. Aan welke beurs in New York het bedrijf een notering wil, is nog niet bekend.

Uit het document blijkt dat Sony Music en Warner Music samen al hebben ingetekend op de stukken voor 200 miljoen dollar. Moederbedrijf Tencent heeft momenteel 58 procent van het bedrijf in handen. Ook concurrent Spotify heeft momenteel al een belang in het bedrijf van meer dan 9 procent.

Tencent Music heeft naar eigen zeggen maandelijks 872 miljoen actieve gebruikers, die via de tegenhanger van Spotify ook naar bijvoorbeeld live optredens kunnen kijken. Van alle gebruikers betaalt zo’n 4 procent voor de muziekapp.