Uber begint dienst met elektrische steps

Technologiebedrijf Uber biedt in navolging van start-ups als Lime en Bird ritten met elektrische steps aan. Klanten van de gelijknamige taxi-app kunnen via de smartphone zien waar de steps staan en die van het slot halen voor korte ritjes in de stad. De dienst van Uber is vooralsnog alleen beschikbaar in Santa Monica, een voorstad van Los Angeles.

Uber wil met de elektronische steps een ,,slim en even comfortabel” alternatief voor de auto aanbieden bij bijvoorbeeld woon-werkverkeer. Het bedrijf is van plan de dienst uit te breiden naar andere steden, maar noemt nog geen concrete namen. Concurrent Lyft introduceerde vorige maand al een proefproject met elektrische steps, eveneens in Santa Monica. Lime en Bird bieden het alternatieve vervoersmiddel al in meer steden aan, waaronder Berlijn, Brussel en Parijs.