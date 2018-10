Wall Street opent met winst

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten aan de nieuwe sessie begonnen. Het sentiment op de beursvloer werd vooruitgeholpen door een beter dan verwacht cijfer over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP. Het rapport loopt vooruit op het belangrijke banenrapport van de overheid op vrijdag.

De leidende Dow-Jonesindex won kort na de openingsbel 0,5 procent tot 26.908 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2936 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 0,5 procent naar 8042 punten.

Facebook won in de openingsminuten 1 procent aan beurswaarde. Fotodienst Instagram, onderdeel van Facebook, was eerder op woensdag korte tijd onbereikbaar. De site en de app waren uit de lucht en gebruikers konden geen foto’s uploaden en bekijken. Het is nog niet duidelijk wat er precies mis was.

General Motors (GM) won bijna 4 procent. De Japanse automaker Honda doet een investering ter waarde van 2,75 miljard dollar in het onderdeel Cruise van GM. Cruise houdt zich bezig met zelfrijdende auto’s. Eerder stak ook technologiebedrijf Softbank al een flink bedrag in GM Cruise.

Huizenbouwer Lennar kwam met meevallende resultaten en optimistische verwachtingen. Beleggers zetten het aandeel evenwel 1 procent lager.