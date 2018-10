‘Hypotheekrente bereikt laagste punt ooit’

De hypotheekrente zakte in september naar het laagste niveau ooit. Dat meldt De Hypotheekshop. Volgens de hypotheekadviesketen is de rente door de aanhoudende internationale politieke en economische onrust voor de derde keer in twee jaar op een dieptepunt beland.

Uitgaande van alle vaste hypotheekrentes lagen de tarieven in september door de bank genomen op 2,48 procent, blijkt uit een marktoverzicht van De Hypotheekshop. Dit heeft ertoe geleid dat de gemiddelde rentevaste periode landelijk inmiddels 16,4 jaar bedraagt.

Volgens de Hypotheekshop is het wel de vraag of er in de toekomst nog een vierde laagtepunt gaat komen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft immers aangekondigd zijn opkoopprogramma van obligaties, wat de economie zo aanjaagt, eind dit jaar te gaan stopzetten.

In augustus stelde De Nederlandsche Bank (DNB) nog dat er aan de jarenlange daling van hypotheekrentes in Nederland een einde leek te zijn gekomen. Branchegenoot De Hypotheker kwam recentelijk al met de voorspelling dat de hypotheekrente van tien jaar of langer in de loop van 2019 waarschijnlijk licht gaat stijgen.