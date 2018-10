Personeel Ryanair dreigt met nieuwe acties

Het cabinepersoneel van Ryanair in Eindhoven dreigt met nieuwe acties naar aanleiding van de aankondiging van de Ierse luchtvaartmaatschappij om de basis op Eindhoven Airport te sluiten. De stewards en stewardessen bespreken hun reactie nog maar volgens de eerste indruk is het personeel bereid om weer actie te gaan voeren. Stakingen voor korte of langere tijd horen wederom tot de opties, aldus bestuurder Asmae Hajjar van FNV Luchtvaart donderdag.

Piloten en cabinepersoneel van Ryanair in Eindhoven legden afgelopen vrijdag het werk neer voor betere arbeidsomstandigheden. Maandag kondigde de Ierse prijsvechter aan dat vier vliegtuigen die op Eindhoven Airport zijn gestationeerd worden weggehaald. De vluchten van en naar Eindhoven worden vanaf 5 november vanuit het buitenland uitgevoerd.

Het cabinepersoneel is verontwaardigd door de aankondiging van Ryanair. Ongeveer honderd stewards en stewardessen krijgen de keuze om binnen een maand huis en haard achter te laten om in het buitenland te gaan werken en dat vinden ze onacceptabel, aldus de vakbond.

Ook de piloten overwegen nieuwe acties als Ryanair bij het vertrek uit Eindhoven blijft, aldus pilotenvakbond VNV.