Rechter vraagt grondige uitleg Tesla en SEC

Tesla en de Amerikaanse beurswaakhond SEC moeten gezamenlijk een grondige onderbouwing geven van de schikking die werd getroffen rond topman Elon Musk, voordat de rechter goedkeuring geeft aan de overeenkomst. Deze uitleg moet uiterlijk volgende week donderdag ingediend worden.

Afgelopen weekeinde bereikte Musk een schikking met de SEC. De beurstoezichthouder verweet Musk fraude door op Twitter te reppen over een privatisering van Tesla en daarmee beleggers op het verkeerde been te zetten. Hij moet zijn positie als voorzitter van de fabrikant van elektrische auto’s voor drie jaar neerleggen en Tesla en Musk moeten ieder een boete van 20 miljoen dollar betalen.

De rechter in New York wil nu weten waarom deze schikking ,,eerlijk en rechtvaardig” is voordat groen licht wordt gegeven. Het gaat daarbij om een verklaring van maximaal tien kantjes.