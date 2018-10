Wall Street eindigt met rode cijfers

De effectenbeurzen in New York zijn donderdag met duidelijke koersverliezen geëindigd. De aandelenhandel op Wall Street ondervond druk door de oplopende rentes op Amerikaanse staatsobligaties. Woensdag bereikte de toonaangevende Dow-Jonesindex nog de hoogste slotstand ooit.

De Dow verloor 0,8 procent tot 26.627,48 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,8 procent tot 2901,61 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,8 procent tot 7879,51 punten.

De technologiesector had het behoorlijk lastig. Grote techfondsen als Tesla, Amazon, Google-moeder Alphabet, Netflix en Microsoft moesten koersverliezen slikken tot 4,4 procent.

Bier- en drankenconcern Constellation Brands (plus 5,4 procent) gaf een kijkje in de boeken. De maker van Corona-bier voor de Amerikaanse markt heeft afgelopen kwartaal meer winst en omzet behaald dan in dezelfde periode vorig jaar en verhoogde zijn winstverwachting. Beleggers verwerkten verder resultaten van onder meer retailer Pier 1 Imports (min 2 procent).

Ook Comcast (plus 0,1 procent) stond in de belangstelling. De Amerikaanse kabelreus heeft ingestemd om het belang van mediaconcern 21st Century Fox in het Britse Sky over te nemen voor ruim 15 miljard dollar. De biedingsstrijd om Sky was recent via een speciale veiling al beslist in het voordeel van Comcast.

Boekwinkelketen Barnes & Noble sprong bijna 22 procent omhoog. De onderneming heeft besloten om haar strategische opties te onderzoeken. Ook Cloudera en Hortonworks konden op aandacht rekenen met plussen tot bijna 12 procent. De softwarebedrijven hebben aangekondigd te fuseren.

Farmaceut Eli Lilly had eveneens een goede dag op de beurs met een plus van 4 procent, dankzij positieve testresultaten met een middel tegen diabetes. Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, ging ruim 5 procent onderuit na kritische analistenrapporten waarin zorgen werden geuit over de zwakkere gebruikersaantallen. Twitter ging mee omlaag met een verlies van 2,7 procent, Facebook leverde 2,3 procent in.

De euro was 1,1513 dollar waard, net als bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent minder op 74,55 dollar. Brentolie zakte 1,8 procent in prijs tot 84,72 dollar per vat.