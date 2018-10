Elon Musk provoceert beurswaakhond met tweet

Tesla-topman Elon Musk heeft enkele dagen nadat hij een schikking had getroffen met de Amerikaanse beurswaakhond SEC een tweet verstuurd waarin hij de toezichthouder provoceert. Hij zegt daarin dat de afkorting staat voor Shortseller Enrichment Commission in plaats van de Securities and Exchange Commission, zoals de officiële naam luidt.

Daarmee bedoelt Musk dat de SEC vooral de belangen dient van shortsellers, mensen die speculeren op koersdalingen. Volgens Musk verricht de beurswaakhond geheel in lijn met de ‘nieuwe naam’ ,,ongelooflijke werkzaamheden”.

De beurstoezichthouder verweet Musk onlangs van fraude door op Twitter te reppen over een privatisering van Tesla en daarmee beleggers op het verkeerde been te zetten. Door het onderzoek van de SEC daalde de koers van de autobouwer, koren op de molen van shortsellers.

De nieuwe tweet van Musk kan mogelijk problemen opleveren voor de deal met de SEC. Die moet namelijk nog worden goedgekeurd door de rechter. Eén van de voorwaarden van de schikking is dat Tesla toezicht moet houden op de publieke uitingen van Musk, inclusief zijn tweets.

De koers van Tesla liep in de handel nabeurs wat terug na de tweet van Musk. Een woordvoerder van Tesla wilde niet op het bericht ingaan.