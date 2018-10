‘Help ons alle gepensioneerden te vinden’

Pensioenfonds PFZW heeft moeite om iedereen te vinden die pensioen heeft opgebouwd bij het fonds. Daarom dringt directeur Peter Borgdorff er bij de Tweede Kamer op aan om de privacyregels aan te passen. Dat zou het opsporen van zoekgeraakte gepensioneerden moeten vergemakkelijken.

,,Het is misschien moeilijk voorstelbaar, maar soms vergeten mensen hun pensioen. En héél soms kunnen wij die mensen vervolgens niet vinden. Dat zit ons dwars”, zegt Borgdorff in een blog. ,,We hebben dan geen adres, geen telefoonnummer, geen e-mail en geen rekeningnummer.”

In 2017 meldde het zorgfonds al eens dat het nog op zoek was naar zo’n 16.000 mensen, goed voor circa 13 miljoen euro aan pensioengeld. Wat meespeelt is dat er vóór 1989 nog geen BSN- of sofinummers bestonden. Van mensen die voor die tijd al stopten met het opbouwen van pensioen of naar het buitenland vertrokken, heeft PFZW soms alleen maar een sterk verouderd adres.

Volgens Borgdorff is het wettelijk verboden voor pensioenfondsen om hun bestanden te vergelijken met die van bijvoorbeeld de Belastingdienst of de instantie die de AOW uitkeert. ,,Zou dat wel mogen, dan zouden we zeker meer mensen kunnen opsporen.”