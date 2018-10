Nerveuze stemming op beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met stevige minnen het weekend in gegaan. Beleggers waren erg nerveus vanwege de stijgende rentes op de obligatiemarkt. Het aanhoudende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China zorgde daarnaast voor aanzienlijke verliezen bij de grondstoffenbedrijven.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,9 procent lager op 539,51 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 774,63 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 1,4 procent. De aandacht van beleggers ging tevens uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Mede daardoor waren er op Wall Street ook fikse koersverliezen te zien.

Staalconcern ArcelorMittal was de grootste daler in de AEX, met een min van bijna 4 procent. Ook elders in Europa gingen de grondstoffenbedrijven omlaag. In Londen zakten Anglo American, BHP Billiton en Antofagasta tot meer dan 5 procent.