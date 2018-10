‘Versimpeling structuur beste voor Unilever’

Unilever blijft van mening dat versimpeling van de structuur het beste is voor het bedrijf op de lange termijn. Dat zei topman Paul Polman in een reactie op de beslissing van het was- en levensmiddelenconcern om toch af te zien van het plan en daarmee van de verhuizing van het volledige hoofdkantoor naar Rotterdam.

Polman legt uit dat een deel van de Britse aandeelhouders vond dat het niet in hun belang was om voor het voorstel te stemmen. Dit kwam volgens hem onder meer door de politieke discussie die in Nederland is ontstaan naar aanleiding van het kabinetsplan om de dividendbelasting op termijn af te schaffen.

Polman zegt nu de tijd te nemen om met aandeelhouders in gesprek te gaan. Het bedrijf beraadt zich op ,,volgende stappen”.