Anbang onderzoekt verkoop verzekeraar Vivat

Verzekeraar Vivat wordt mogelijk verkocht. De Chinese eigenaar Anbang spreekt maandag van een ,,volgende fase in de strategische heroriëntatie”. Het verkopen van een meerderheidsbelang in de verzekeraar, bekend van onder meer Zwitserleven, Reaal en Actiam, is één van de opties. De laatste tijd werd al volop gespeculeerd over een verkoop van Vivat.

De verzekeraar benadrukt in een verklaring dat het onderzoek zich niet beperkt tot louter de verkoop van een meerderheidsbelang. Ook kunnen de Chinezen besluiten om vast te houden aan het belang. De Chinese eigenaar heeft de Amerikaanse zakenbank JPMorgan in de arm genomen om het proces van Vivat te begeleiden.

Vivat is de voormalige verzekeringstak van het financiële concern SNS Reaal, dat in 2013 werd genationaliseerd. Anbang kocht Vivat in 2015 voor het symbolische bedrag van 1 euro, met een kapitaalinjectie van bijna 1,4 miljard euro. Maar het Chinese concern raakte later mede door de eigen koopdrift in financieel zwaar weer.

Naast Vivat werden vastgoed en financiële dienstverleners in de Verenigde Staten en Europa gekocht. Anbang is onder meer eigenaar van het prestigieuze Waldorf Astoria-hotel in New York.

Voor de zomer kondigde Anbang een brede heroriëntatie van al zijn bezittingen aan onder druk van Peking. Volgens de Chinese autoriteiten heeft Anbang zich beziggehouden met illegale activiteiten die ook de financiële positie van het concern in gevaar hebben gebracht. Voormalig topman en oprichter Wu Xiaohui gaf eerder dit jaar publiekelijk toe dat hij op frauduleuze wijze onder meer miljarden had opgehaald bij beleggers.