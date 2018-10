‘Dividendbelasting niet discriminerend’

De Nederlandse dividendbelasting is niet discriminerend voor buitenlandse beleggers. Tot die conclusie is advocaat-generaal Peter Wattel van de Hoge Raad gekomen in een advies. De Hoge Raad neemt adviezen van de advocaat-generaal doorgaans over.

Wattel doet dat in een zaak die door buitenlandse beleggers is aangespannen tegen de Staat. De beleggers vinden het oneerlijk dat Nederlandse beleggers de dividendbelasting kunnen terugvorderen en zij niet.

Met het advies is opnieuw een argument voor de afschaffing van de dividendbelasting verdwenen voor het kabinet. De juridische houdbaarheid van de dividendbelasting werd genoemd als bijkomend argument naast het verbeteren van het vestigingsklimaat. In juni oordeelde het Europese Hof in een zaak over de Deense dividendbelasting nog dat dat land buitenlandse aandeelhouders wel discrimineerde.