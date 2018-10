‘Duurzaam beleggen mag wat kosten’

Haast driekwart van de Nederlandse beleggers is bereid wat rendement in te leveren als een beleggingsfonds in duurzame bedrijven investeert. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van ING Bank en NN Investment Partners. Een op de vijf beleggers zou zelfs een rendement accepteren dat 4 procent lager is.

Als ze de keuze hebben, kiezen vier op de vijf beleggers voor een duurzaam fonds. Volgens ING en NN hebben beleggers soms echter nog een zetje nodig. Als beleggers eerst vragen over mens, milieu en maatschappij moeten beantwoorden, kiest 90 procent voor duurzaam beleggen.

Na institutionele beleggers kijken ook steeds meer particuliere beleggers naar duurzame investeringen. Volgens ING en NN is er steeds meer bewijs dat duurzaam beleggen niet minder rendement oplevert.