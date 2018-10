‘Omslag op de woningmarkt niet aanstaande’

Een grote omslag op de woningmarkt zit er voorlopig nog niet in. Volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) zal de stijging van de huizenprijzen komende tijd wel afvlakken maar niet tot staan komen.

,,De hypotheekrentes zijn ook bij een beetje renteverhoging nog steeds ontzettend laag”, zei het centralebankhoofd bij een perspresentatie over de financiĆ«le stabiliteit in Nederland. Een belangrijke oorzaak voor de fikse prijsstijgingen is daarnaast het krappe aanbod aan huizen dat te koop staat.

,,We komen nog steeds een paar honderdduizend huizen tekort”, aldus Knot. ,,Zolang het woningaanbod zich zo traag blijft ontwikkelen, voorzie ik geen omslag. Te meer ook omdat de Nederlandse economie het nog steeds goed doet.”

Van de Europese Centrale Bank (ECB) hoeven huizenkopers voorlopig waarschijnlijk ook nog geen renteverhoging te verwachten. In Frankfurt wordt momenteel gewerkt aan het afbouwen van het omvangrijke opkoopprogramma van obligaties, dat was bedoeld om economie aan te jagen. Knot denkt dat hij en andere bestuurders bij de ECB pas volgend jaar echt zullen gaan bespreken wat er met de rente moet gebeuren.

De markt voor commercieel vastgoed draait eveneens op volle toeren. Investeerders denken hier hoge rendementen te kunnen behalen, met als gevolg dat de prijzen van bijvoorbeeld kantoorruimte flink kunnen oplopen. DNB waarschuwt dat deze markt wel erg gevoelig is voor een eventuele omslag in het sentiment. Vandaar dat de toezichthouder erop hamert dat de betrokken partijen extra veel aandacht besteden aan de taxatie van panden.