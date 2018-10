Schiphol rolt nieuw mobiel netwerk uit

Luchthaven Schiphol werkt aan een nieuw mobiel netwerk dat onder meer geschikt is voor zogeheten 5G-technologie. Schiphol werkt bij de uitrol samen met telecomproviders VodafoneZiggo, KPN en T-Mobile.

In 2020 moet het nieuwe mobiele netwerk gereed zijn. Meer dan dertig antenne-installaties zorgen tegen die tijd voor een volledig mobiele dekking in alle aankomst- en vertrekhallen, lounges, pieren, het stationsgebied, Schiphol Plaza en in niet-publieke gebieden zoals de bagagekelders.

Ook maakt het netwerk voor de hulpdiensten en het portofoniesysteem dat op Schiphol wordt gebruikt, onderdeel uit van de plannen. Financiƫle details over de uitrol van het netwerk werden niet gegeven.