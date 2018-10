Tech omlaag op vlakke beursdag Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag nagenoeg vlak gesloten na de verliesreeks van voor het weekeinde. Lang bleven de zorgen over het Amerikaans-Chinese handelsconflict en de Italiaanse begrotingsplannen boven de markt hangen, maar die ebden grotendeels weg. Wel sloten technologiebedrijven nog met verliezen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 26.486,78 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte een fractie naar 2884,43 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,7 procent in tot 7735,95 punten.

Vorige week zorgden sterk stijgende rentes op Amerikaanse staatsobligaties voor flinke druk op de aandelenhandel, uit vrees voor hogere financieringskosten voor bedrijven. Maandag was de handel in staatsobligaties in de Verenigde Staten gesloten vanwege Columbus Day.

Google-moederbedrijf Alphabet ging 0,7 procent omlaag. Privégegevens van tot 500.000 gebruikers van het sociale netwerk Google Plus zijn mogelijk op straat beland. De consumentenversie van de concurrent van Facebook wordt uitgefaseerd mede als gevolg van het lek.

Autofabrikant Tesla ging na een positieve opening alsnog 4,4 procent omlaag. De maker van elektrische auto’s meldde zondag dat het in zijn doel is geslaagd om van zijn nieuwe Model 3 de veiligste auto op de weg te maken. Een veiligheidsrapport bevestigde dat.

GE Capital, de investeringsdivisie van industrieel conglomeraat General Electric (GE), liet weten een pakket beleggingen in onder meer duurzame energie te verkopen aan investeerder Apollo. Volgens de partijen gaat het om investeringen met een waarde van ongeveer 1 miljard dollar. GE steeg 3,3 procent.

Netflix kondigde aan zijn eerste eigen studio te kopen. Het streamingvideobedrijf trekt 1 miljard dollar uit voor ABQ Studios in de staat New Mexico. Het aandeel zakte 0,6 procent.

Verffabrikant Axalta Coating Systems steeg 1,8 procent. Topman Terrence Hahn is met onmiddellijke ingang vervangen door financieel directeur Robert Bryant wegens wangedrag.

De euro was 1,1493 dollar waard, tegen 1,1479 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 74,23 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,5 procent tot 83,85 dollar per vat.