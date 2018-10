Fastned in zee met Duitse super

Fastned gaat snelladers voor elektrische auto’s installeren bij supermarkten van de Duitse keten REWE. Het gaat om een proefproject bij vier vestigingen in de omgeving van Frankfurt.

Met de proef willen de supermarktketen en de uitbater van snellaadstations nagaan of er interesse is in elektrisch tanken tijdens de boodschappen. De snelladers moeten begin volgend jaar klaar zijn voor gebruik. Als blijkt dat er voldoende animo is, wordt de samenwerking naar meer supermarkten uitgebreid.

Het is niet de eerste keer dat Fastned de handen ineenslaat met een supermarkt. Eerder dit jaar kondigde het bedrijf al aan in Nederland snelladers te plaatsen bij vestigingen van Albert Heijn. REWE werkt sinds dit voorjaar ook al samen met laadpalenbedrijf Allego aan snelladers bij zijn supers in Noord-Duitsland.