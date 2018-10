Ford misleidde consumenten over navigatie

Ford heeft een tik op de vingers gekregen van de Reclame Code Commissie (RCC). De autofabrikant is volgens de uitspraak misleidend te werk gegaan in reclames voor navigatiesysteem SYNC 3.

De zaak kwam aan het rollen door de Consumentenbond. Die had ontdekt dat Ford in Nederland nieuwe wagens aan de man bracht met een verouderd navigatiesysteem. De routekaarten van de ingebouwde systemen waren soms wel vier jaar oud, terwijl de kopers van de auto dachten over een actueel systeem te beschikken. Volgens de Commissie had Ford de informatie over de verouderde kaarten niet achter mogen houden.

De Consumentenbond heeft Ford meteen gevraagd welke maatregelen het bedrijf neemt en of het gedupeerden compenseert. Bijvoorbeeld door de komende updates gratis ter beschikking te stellen en klanten zo nodig te helpen bij het updaten. Ford heeft niet op de vragen gereageerd, maar stelde wel een update met nieuwere kaarten beschikbaar. Ook heeft de bond gehoord dat Ford in beroep gaat tegen de uitspraak van de commissie.