Google plus

Google plus

De nieuwe smartphones hebben een groter beeldschermoppervlak, snellere processoren en een verbeterde camera dan eerdere modellen. De toestellen moeten de concurrentie aangaan met de iPhones van Apple en de duurdere smartphones van Samsung. Op het jaarlijkse evenement, genaamd Made by Google, werden verder ook een slimme geluidsspreker met display naar buiten gebracht, de Google Home Hub en een Pixel-tablet.

Google heeft dinsdag op een evenement in New York zijn nieuwe smartphones gepresenteerd, de Pixel 3 en Pixel 3 XL. De mobieltjes draaien op het besturingssysteem Android van Google.

article

1232012

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Google heeft dinsdag op een evenement in New York zijn nieuwe smartphones gepresenteerd, de Pixel 3 en Pixel 3 XL. De mobieltjes draaien op het besturingssysteem Android van Google.

https://nieuws.nl/economie/20181009/google-presenteert-nieuwe-smartphones/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/10/09201159/google-presenteert-nieuwe-smartphones.jpg

Zakelijk